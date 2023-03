Der Werbefilm motiviert dazu, Wochenenden entspannt zu Hause zu verbringen.

Fortnite, GTA, FIFA, Minecraft und Co. – Online-Games liegen im Trend. Wie man beim Spielen zu Hause trotzdem sozial sein kann, ist das Thema der neuen Kampagne von Heineken und Le Pub Brazil.

Die Protagonistinnen und Protagonisten des Werbefilms trinken bei dem Online-Gaming-Abend Bier von Heineken, dass sonst eher mit Clubbars assoziiert wird. Untermalt wird die Szenerie von dem Lied "Don't Stop Me Now" der Kult-Band Queen. Mit dem Wechsel vom Nachtleben in das eigene zu Hause will der niederländische Bier-Hersteller vor allem zeigen, dass "Gaming-Kultur mit dem sozialen Geist der Marke Heineken verbunden werden kann", so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die erste gemeinsame Kampagne ist eine Kooperation mit Le Pub Brazil, die ihren Sitz in

Mit dem Werbeslogan "Not All Nights Out Are Out", welcher sich ungefähr zu "Nicht alle Party-Nächte finden draußen statt" übersetzen lässt, soll mit dem Gamer-Stereotyp gebrochen werden, die in der Gesellschaft oft als isoliert und einsam gelten. Die Marketingaktion setzt sich aus dem Hauptwerbefilm "Just A Night Out" sowie mehreren Kurzvideos zusammen.



Der emotionale Werbespot zeigt, dass es nicht mehr braucht als ein paar Freunde, um eine gute Zeit zu haben und dass große Partys nicht unbedingt glücklich machen. Regisseur des Films ist der Franzose Frederic Planchon, der bereits Kampagnen für Kunden wie Vodafone, Skoda und Renault im Kinofilm-Stil realisiert hat.