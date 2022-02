Wer ab sofort im Netz unter e-wie-einfach.de/ps5 einen Tarif abschließt, dem verspricht das Unternehmen nicht nur die Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom sowie eine PlayStation 5. Obendrauf gibt es auch noch das Spiel "Horizon Forbidden West", 12 Monate PlayStation Plus und eine 24-monatige Tarif-Preisgarantie.



E wie Einfach: Was würdest du für eine PlayStation 5 tun?

Die Kampagnen-Kreation spielt mit Internet-Fundstücken. Diese sollen symbolisieren, was Gaming-Fans alles auf sich nehmen würden, um eine der begehrten Konsolen zu erhalten.Der Auftritt unter dem Motto "Was würdest Du für eine PlayStation 5 tun?" wird rein digital ausgespielt, hauptsächlich programmatisch in Gaming-Umfeldern auf Twitch sowie in den sozialen Medien. Zum Einsatz kommen großformatige Werbemittel, Standard-AdBundles, Bild-Text-Kombis und Social Ads. Dabei sollen alle Stufen des Funnels - von Awareness über Consideration bis Purchase – bedient werden. Der Kampagnenzeitraum beläuft sich auf drei Monate. Nebenals Kreativagentur sind(Media) und(PR) an der Kampagne beteiligt.Die Kampagne setzt auf dem E-Sports-Engagement von E wie Einfach auf, das im vergangenen Jahr mit der Übernahme eines eigenen League-of-Legends-Teams startete. E wie Einfach ist eine so genannte endemische Marke: Energieversorgung ist ein fester Bestandteil des Gamings, weswegen sich ein natürlicher Fit zwischen der Marke und der E-Sports-Szene ergibt.Mit der PlayStation-Kooperation soll diese Positionierung ausgebaut werden, erklärt: "Mit dem E wie Einfach E-Sports-Team haben wir uns im vergangenen Jahr nachhaltig in der Gaming-Szene etabliert. Durch die Kooperation mit PlayStation richten wir unser Angebot nun noch näher an der Gaming-affinen Zielgruppe aus", so der Bereichsleiter Marketing & Digital von E wie Einfach. ire