"Gaming for Everyone"

© Serviceplan Der "Women in Gaming Controller" ist eine Sonderedition und beinhaltet Botschaften weiblicher Gaming-Promis

Obwohl inzwischen fast die Hälfte der weltweiten Gaming Community weiblich geprägt ist und viele Frauen in Führungspositionen der Gaming-Industrie arbeiten, haben sie es in der Szene nach wie vor schwer. Veraltete Rollenbilder, Diskriminierung und sexistische Äußerungen sind dort an der Tagesordnung. Um das zu ändern und für mehr Gleichberechtigung unter Gamern zu sorgen, haben Xbox und Serviceplan eine große Aktion gestartet, in deren Zentrum ein ganz besonderer Xbox Controller steht.