FIFA 21 ft. GamerBrother

Mit dem Branded-Content-Format "The Next Level" verspricht EA Sports "exklusive Einblicke, Spielupdates und Gastauftritte von einigen der bekanntesten deutschen Gaming-Influencern sowie weiteren prominenten Gesichtern". Divimove zeichnet dabei für Konzeption, Strategie, das Influencer-Management und die Produktion verantwortlich.Das Format erscheint monatlich und wird moderiert von der Youtube-erfahrenen Schauspielerin und Moderatorin. Geplant sind acht Folgen, die jeweils über Youtube, Twitch, Instagram und Twitter abgerufen werden können. In der ersten davon ist der Gaming-Influencerzu Gast, der über seine Social-Media-Kanäle mehr als eine Million Menschen erreicht. Geplant ist, dass alle Gäste die Episoden von "The Next Level" über ihre eigenen Kanäle posten, um für zusätzliche Reichweite zu sorgen.Die Fifa-Serie von EA Sports erfreut sich weltweit einer großen Fangemeinde. Die Vorjahres-Version erreichte bereits zwei Wochen nach der Veröffentlichung die Marke von 10 Millionen Spielern . Eine wichtige Frage für die Community ist stets, wer auf dem Cover des Spiels zu sehen ist - und auch für die Profis gilt die Abbildung auf dem Fifa-Titel als große Ehre. In diesem Jahr wird sie Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris St. Germain zuteil. ire