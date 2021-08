McDonald's #keepongaming

Leeroy Jenkins Meme

Der knapp 70-sekündige Spot zeigt einen jungen Mann auf dem Weg aus seinem Computerspiel-Zimmer zum Auto-Bestellschalter bei McDonald's - unterwegs sammelt er wie in einem echten Game jede Menge so genannter Easter Eggs ein, um dann am Schalter einer Legende der Szene zu begegnen. So erscheint auf dem Namensschild der hübschen Servicekraft der Name Leeroy Jenkins.Wer sich schon etwas länger mit Computerspielen beschäftigt - insbesondere mit World of Warcraft - dem wird dieser Name natürlich vertraut sein. In einem 2005 veröffentlichten, berühmt gewordenen Video ist zu sehen, wie eine Gruppe WoW-Spieler einen Schlachtplan austüftelt - nur der Charakter mit dem Namen Leeroy Jenkins ist offensichtlich gerade nicht verfügbar und als "afk" gekennzeichnet ("Away from Keyboard"). Folglich bekommt er den Plan seiner Kollegen nicht mit - und stürmt plötzlich mit einem lang gezogenenen Schrei seines Namens los. Die anschließende Schlacht geht natürlich verloren.Die Szene entwickelte sich in der Folge zu einem der ersten viralen Internetphänomene in der Gamer-Community. Das Video, das Jahre später als wohl gestellt entlarvt wurde , endet mit Jenkins' Worten "Wenigstens habe ich Hühnchen", was darauf hindeuten sollte, dass er sich während seiner Abwesenheit um eine Mahlzeit gekümmert hatte. Der Protagonist im McDonald's-Video kauft sich zwar nur einen neuen Milchshake - aber auch er sitzt gewissermaßen einer Fälschung auf, da es sich bei dem Leeroy Jenkins in dem Spot ja um eine Frau handelt.Mit dem Spot will McDonald's sein seit 2018 bestehendes Sponsoring der ESL pushen, das insbesondere im Rahmen der Gamescom aktiviert werden soll. Die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele steigt vom 24. bis zum 26. August - pandemiebedingt zum zweiten Mal in Folge als reines Digitalevent. Neben dem eigenen Youtube-Kanal setzt McDonald's den Film daher auch im Gamescom-Umfeld sowie in den Twitch Streams anlässlich der neuen Saison der ESL Meisterschaft ein. Für die Kreation zeichnet ein Filmstudent verantwortlich: Bei dem Werk handelt es um die Abschlussarbeit des Hannoveraner Produzenten und Regisseurs"Wir freuen uns sehr auf die Reaktionen der Gaming Community auf unseren neuesten Spot", sagt, stellvertretender Unternehmenssprecher von McDonald’s Deutschland. "Als Supporter und Partner der Szene ist es uns ein Anliegen, die beiden Welten spielerisch miteinander zu verbinden und zu zeigen: McDonald’s und Gaming passen zusammen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass der Film in Zusammenarbeit mit einem Filmstudenten entstanden ist und wir auch an dieser Stelle den Nachwuchs unterstützen konnten." ire