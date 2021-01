Carlos, 2020 war ein Jahr, das die meisten von uns wahrscheinlich am liebsten vergessen würden. Sie auch? 2020 war wirklich verrückt. Für mich war das Jahr aber ebenso augenöffnend wie herausfordernd: In Zeiten wie diesen zeigt sich, welche Unternehmen in der Lage sind, sich an komplett neue Bedingungen anzupassen. Viele Unternehmen haben die Herausforderung angenommen und ihr Online-Business gestärkt. Das hat gezeigt: Es ist möglich, auch aus einer Situation wie einer Pandemie etwas Positives zu machen.