Future of Work-Report

© Pixabay Nicht alle Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten

Die Bundesregierung will, dass möglichst viele Arbeitnehmer in der Coronapandemie im Home Office arbeiten, um Kontakte und damit Ansteckungen zu vermeiden. Doch viele Unternehmen stehen dem mobilen Arbeiten zu Hause nach wie vor skeptisch gegenüber. So muss etwa jeder siebte Angestellte weiterhin ins Büro, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre.