Sie war im Februar eine der Persönlichkeiten, die beim Launch-Event des Audi e-tron GT eine tragende Rolle gespielt hatten. Damals plauderte Stella McCartney entspannt mit Audi-Vorständin Hildegard Wortmann über Nachhaltigkeit, Innovation und Design. Im Juni war sie Teil einer Reihe von Instagram-Postings, mit denen Audi Fortschritt und Innovation unter dem Format "A Story of Progress" beleuchtet hatte. Seit dieser Woche ist die britische Modedesignerin, die vor wenigen Tagen ihren 50. Geburtstag feierte, sich schon früh in ihrer Karriere mit Nachhaltigkeit beschäftigte und bei ihrer Arbeit unter anderem auf den Einsatz von Leder verzichtet, erneut im Einsatz für das High-End-Modell.

Es ist kein lauter Spot, keiner der Zuschauerinnen und Zuschauer anschreit, achtet mehr auf Nachhaltigkeit. Er besticht auch nicht durch exorbitante Kreativität. Darum geht es auch gar nicht. Vielmehr sind Audi und McCartney Klarheit und Reduziertheit wichtig. Leise wie das Auto kommen die Botschaften. Gedankenfetzen, die trotzdem hängenbleiben. "Wir machen Mode langsam und Nachhaltigkeit schnell", sagt McCartney an einer Stelle in dem Film, der unter anderem auf Youtube zu sehen ist. Und sie appelliert nur Dinge zu tun, die wirklich einen Sinn ergeben. Eine Mission, die für die Kreative wichtig ist und die sich ihre Kooperationspartner - so ist zu hören - auch danach immer sorgfältig aussucht. Glaubwürdigkeit ist für die Designerin ein hohes Gut. Und genau diese Glaubwürdigkeit soll auch auf das Elektro-Coupé abstrahlen. Audi, so die Botschaft dahinter, meint es ernst mit dem Umstieg auf nachhaltige Mobilität.Und dafür soll der Film arbeiten, für denverantwortlich zeichnet und den Markenfilm Hamburg produziert hat.