© Crypto.com Die Kryptowährungsplattform Crypto.com wird Sponsor der diesjährigen Fußball-WM in Katar.

Crypto.com, eine Börse für den Handel mit Bitcoins und Co, reiht sich ein in die Riege der exklusiven Fifa-Partner. In diesem Rahmen darf sich das Unternehmen offiziell "exklusive Handelsplattform für Kryptowährungen" der diesjährigen WM nennen. Crypto.com mit Sitz in Singapur engagiert sich in jüngster Zeit intensiv für den Ausbau seiner Markenbekanntheit. Der bisherige Höhepunkt in Sachen Sportsponsoring war der Erwerb der Namensrechte des LA Lakers Stadions Ende vergangenen Jahres, das jetzt Crypto.com Arena heißt.