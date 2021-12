Der Titel, den Ergo damit in der Partnerstruktur des DFB tragen darf, lautet "Offizieller Versicherungspartner des Deutschen Fußball-Bundes". Mit der Ausweitung der Partnerschaft ist gleichzeitig eine Vertragsverlängerung verbunden: Der Kontrakt der Düsseldorfer mit dem weltgrößten Sportverband läuft nun bis 2026.



„Speziell in dieser herausfordernden Zeit ist die Erweiterung und Verlängerung der Partnerschaft bis 2026 ein starkes Bekenntnis von Ergo zum deutschen Fußball und beispielhaft für eine Partnerschaft.“ Holger Blask, Marketingchef DFB Teilen

Nationalmannschafts-Managerergänzt: "Mit insgesamt sechs Welt- und Europameisterschaften in den kommenden fünf Jahren stehen der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft des DFB zahlreiche sportliche Highlights bevor, darunter die Heim-EM 2024 als besonderes Leuchtturmprojekt. Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit Ergo gestalten zu können und die erfolgreiche Zusammenarbeit auszubauen."Das Düsseldorfer Versicherungsunternehmen will die erweiterte Zusammenarbeit mit dem DFB nutzen, um zum Einen die eigene Belegschaft zu motivieren und zum anderem die nationale wie die internationale Markenpräsenz auszubauen. "Unseren Nationalteams gehören die Herzen eines ganzen Landes und Fans in aller Welt", sagt, CEO der Ergo Group AG. "Ergo wird als starker Partner die Nationalmannschaften auf dem Weg zu neuen sportlichen Erfolgen unterstützen. Darauf freuen sich unsere 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vertriebspartner weltweit und viele Millionen Kunden."Gefeiert wird der neue DFB-Vertrag mit einer Illumination auf dem Ergo-Tower in Düsseldorf, wobei rund 80 erleuchtete Büros das Bild des DFB-Shirts der Nationalmannschaft von 1990 ergeben. Die Illumination wird noch das ganze Wochenende bei Einbruch der Dunkelheit in Düsseldorf zu sehen sein. ire