Der DFB verzichtet künftig auf den Namen "Die Mannschaft"

Der Markenname "Die Mannschaft" war in Fankreisen umstritten, nun zieht der DFB einen Schlusstrich unter den Auftritt der Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Der Name wird ab sofort nicht mehr verwendet. Das entschieden der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des DFB bei ihrer Sitzung am Donnerstag. Die Entscheidung fiel einstimmig.