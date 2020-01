© VW / Youtube Die Nationalspieler um Joshua Kimmich zeigen sich in dem Spot voll fokussiert

Noch ein knappes halbes Jahr, dann steigt in zwölf europäischen Städten die Fußball-Europameisterschaft. Und wie beim Sport, so gilt auch in der Werbung: Vorbereitung ist alles. Deswegen startet DFB-Sponsor Volkswagen schon jetzt eine erste Kampagne mit den deutschen Nationalspielern. In dem Spot gehen Jogi Löw, Manuel Neuer und Co in die Detailarbeit - denn Details, so die Botschaft der Kampagne, "machen das Spiel".