Die Frauen Fußball-Nationalmannschaft hat 2022 viele Fans gewonnen

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat 2022 nicht nur mehr Zuschauer vor die Bildschirme gelockt als ihre männlichen Kollegen, sondern auch für den meisten positiven Gesprächsstoff gesorgt. Das zeigen die Global Sport Buzz Rankings des Marktforschers Yougov. Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat es dagegen nicht einmal in die Top Ten des Rankings geschafft.

Der Yougov Sports Index misst die Einstellungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu großen Sportereignissen, -Verbänden und -Ligen. Aus diesem Index erstellt der Marktforscher dann die Rankings der am positivsten bewerteten Sportereignisse. In Deutschland hat es die deutsche Frauen Fußball-Nationalmannschaft mit einem deutlich positiven Buzz Score von 35,8 mit Abtand an die Spitze des Rankings. Im Vergleich zum Vorjahr verbessern sich die deutschen Fußball-Frauen um ganze sechs Plätze. Die Herren Fußball-Nationalmannschaft, die bei der WM im Katar bereits nach der Vorrunde ihre Koffer packen musste, rutscht dagegen um 2 Plätze auf Rang 6 ab. Die WM in Katar ist überhaupt nicht in den Top Ten vertreten.Die große Begeisterung, die die Fußball-Frauen bei der Europameisterschaft ausgelöst haben, strahlt auch auf die Frauen-Fußball-Bundesliga ab, die sich um sage und schreibe 9 Plätze auf den dritten Platz des Rankings verbessert. An der Fußball-Bundesliga der Männer können sich die Damen allerdings (noch) nicht vorbeischieben.