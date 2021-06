© Bwin Bwin nutzt die Europameisterschaft als Werbeanlass

"In den Farben getrennt, in der Sache vereint" lautet ein in der Fußball-Szene häufig verwendeter Spruch, wenn sich rivalisierende Vereine und Fans verbünden. Zur Fußball-Europameisterschaft arbeitet Bwin mit einer ähnlichen Logik: In seiner Kampagne zeigt der Wettanbieter Fans der eigenen Bundesliga-Vereinspartner, die im Angesicht des anstehenden Turniers trotz ihrer Rivalität zusammenrücken.