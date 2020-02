„Unsere langjährige Partnerschaft mit Evonik ist geprägt von Leidenschaft und Vertrauen. Diese Partnerschaft wollen wir auf höchstem Niveau fortsetzen.“ Hans-Joachim Watzke Teilen Christian Kullmann. "In Deutschland ist der BVB fest in der Liga-Spitze etabliert und unsere Marke auch deshalb sehr bekannt. Nun wollen wir unsere Partnerschaft gemeinsam auf den internationalen Erfolg ausrichten."

1&1 bekommt neben dem Platz auf dem BVB-Trikot auch umfangreiche Werberechte bei allen Bundesligaspielen. Außerdem wollen Verein und Sponsor ein "innovatives Digital-Konzept" auf die Beine stellen. "1&1 und der BVB möchten gemeinsam mit neuen Formaten und medialer Reichweite neue Zielgruppen erschließen und ihre Fans und Kunden gleichermaßen begeistern", heißt es in einer Mitteilung der Dortmunder.Ein weiterer Teil der Partnerschaft soll der Aufbau eines 5G-Netzes im Dortmunder Stadion sein. Der Telekommunikationsanbieter aus Montabaur zahlt laut Bild 12 bis 15 Millionen Euro pro Jahr für das Paket. Für die Möglichkeit, auf dem BVB-Trikot vertreten zu sein, fasst 1&1 zudem sein Corporate Design an. Die Marke wird nicht in ihren eigentlichen Farben Blau und Weiß werben - das würde zu sehr an den Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 erinnern. Stattdessen wird das 1&1-Logo Schwarzweiß sein. Für BVB-Bossist das neue Sponsoring-Modell "ein Meilenstein auf dem Weg der wirtschaftlichen und damit auch sportlichen Weiterentwicklung des BVB." Die neue Partnerschaft mit 1&1 gehe weit über klassisches Trikotsponsoring hinaus. So wolle man in der digitalen Welt neue Wege in der Formatentwicklung und Ausspielung gehen. "Wir möchten unsere deutschen Fans mit der Unterstützung von 1&1 sowohl im Bewegtbild- als auch im Voice-Bereich noch direkter und intensiver ansprechen und sind sicher, dass beide Unternehmen nachhaltig profitieren werden", so Watzke.Evonik ist seit der Saison 2007/08 Hauptsponsor von Borussia Dortmund. In den ersten Jahren standen für den Essener Spezialchemiekonzern dabei vor allem nationale Ziele im Vordergrund. 2014 wurde die Partnerschaft bis 2025 verlängert und die Steigerung der internationalen Bekanntheit in den Fokus genommen. Zeitgleich stieg Evonik mit rund 9 Prozent bei der Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA ein. Inzwischen ist das Unternehmen mit rund 15 Prozent an der"Unsere langjährige Partnerschaft mit Evonik ist geprägt von Leidenschaft und Vertrauen", betont Watzke und fügt hinzu: "Diese Partnerschaft wollen wir auf höchstem Niveau fortsetzen." Das schließt offenbar auch eine Steigerung der Bezüge ein. Medienberichten zufolge steigen die Einnahmen des BVB durch die neue Sponsoren-Konstellation auf rund 40 Millionen Euro jährlich. Laut Kicker werden Evonik und 1&1 bis 2025 je nach sportlichem Erfolg bis zu 200 Millionen Euro an den BVB zahlen. ire