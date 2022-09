© Jung von Matt Der berühmte Klamotten-Stuhl soll passé sein.

Jeder kennt ihn und so gut wie jeder hat ihn - wenn auch unfreiwillig aufgrund eines unordentlichen Partners. Die Rede ist vom berühmt-berüchtigten "Klamotten-Stuhl", der in den meisten Haushalten im Schlafzimmer zu finden ist. Und egal, wie oft man aufräumt, der Berg an Textilien scheint nie kleiner zu werden. Jener Stuhl wird nun von Jung von Matt/Spree zum Protagonisten einer Kampagne für den Möbelhändler Porta. Zusätzlich hat man sich dafür gleich mehrere bekannte deutsche Influencer ins Boot geholt.