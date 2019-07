O2: Die BBDO-Motive zum CSD 2019 in München

Bei der Kampagne haben sich BBDO und O2 als Kurator von buntem Content versucht und sich dabei großzügig in den sozialen Netzwerken bedient. Von tausenden Motiven und Videos, die die Agentur im Vorfeld gesichtet hat, sind am Ende sechs Plakatmotive entstanden, die allesamt Bezug zum CSD sowie der Popkultur haben und den Regenbogen als Symbol für Vielfalt und die gleichgeschlechtliche Liebe einsetzen.Neben den bunten Motiven stehen dabei Headlines wie "Küsst euch so, als würden Spießer zugucken", "Liebe ist super. Aber immer online sein auch" oder "Wetten, dass du am anderen Ende des Regenbogens noch Datenvolumen findest?". So verknüpft O2 die spaßigen Motive auf clevere Art und Weise mit seinen eigenen Produkten und dem neuen Markenauftritt, den die Telefónica-Marke im April launchte . Dabei will sich O2 gezielt als Teil der Popkultur und Marke der Freiheit positionieren - insbesondere bei der jungen Zielgruppe. Dazu steht auf allen Plakaten der Claim: "Für mehr O in deinem Leben."Die Plakate sind großflächig und prominent auf dem Party-Gelände des CSD in München am 13. Juli platziert: auf einem Truck, beim Party-Eingang, auf dem DJ-Turm (2,2mx3,6m), sowie auf dem Lichtturm, dem Technikturm und den Zäunen, die das Partygelände abgrenzen. Zusätzlich dazu gibt es eine 1/1-Printanzeige im begleitenden "Pride Guide" sowie ein Onlinebanner auf der Website des Events. tt