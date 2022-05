Home of Experts

Eine neue Markenkampagne soll die Bekanntheit von Sport 2000 erhöhen

Margit Gosau ist Geschäftsführerin der Sport 2000 GmbH und von Sport 2000 International

Die Handelsorganisation versteht sich dabei als Heimat für alle Sportbegeisterte, egal ob es sich dabei um Fußballer, Jogger, Wanderer oder Badmintonspieler handelt. Stationär und in den digitalen Kanälen. Sie sollen, so der eigene Anspruch, von der Kompetenz der Mitarbeitenden und deren Leidenschaft für Sportarten profitieren können.„Bei Sport 2000 kommen Human Touch und Expertenberatung zusammen. Beide Faktoren in Kombinationen schaffen einen Ort zum Wohlfühlen und Verweilen, so wie das Gefühl von zu Hause“, erklärt, Sport 2000 Bereichsleiter für Marketing, Kommunikation und E-Com.Der neue Claim, der direkt beim Logo steht, wird mit einer internationalen Dachkampagne eingeführt. Los ging es mit einem Soft-Launch in den Märkten Niederlanden und Bulgarien, jetzt starten die weiteren Regionen wie Deutschland, Schweiz, Österreich und Schweden. „Damit erhöhen wir die Sichtbarkeit der Marke SPORT 2000 und ihres Markenversprechens“, erklärt, Geschäftsführerin der Sport 2000 GmbH und von Sport 2000 International.In der Kampagne selbst stehen die beiden Headlines “Welcome Home” und „Home of...“ im Mittelpunkt. In der Werbung, die Sport 2000 in Deutschland jetzt schaltet, wird die Botschaft Kategorie-übergreifend integriert und die bestehende Kommunikation angepasst. So wird die Outdoor-Kampagne „Mission Outdoor“ jetzt zur „Home of Mission Outdoor“. „In Anlehnung an die Internationalität der Kampagne setzen wir den Begriff ‚Home of‘ in Kombination mit Sport-Statements in deutscher Sprache ein. Mit diesem Bruch wollen wir einen bewussten Reiz setzen, der für Aufmerksamkeit sorgt und die Aussagen hinter dem ‚Home of‘ zusätzlich verstärkt“, erklärt Kuhls. Und weiter: "Die Stärke der Kampagne ist die Vielseitigkeit, ohne dabei an Profil zu verlieren." Besonders für die Social Media-Plattformen, wie beispielsweise auf Instagram, hat Sport 2000 für die Handelspartner ein Marketingpaket entwickelt, mit dem sie ihre eigenen Stärken noch stärker in den Vordergrund rücken können. Unter anderem können sie sich so als „Home of Fitbleiben“, „Home of Gipfelstürmen“ oder „Home of Teamgeist“ und “Home of Piste-rocken“ positionieren.Die Kreation der internationalen Kampagne verantwortetmit Sitz in London. Die Adaption für den deutschen Markt liegt bei der Sport-2000-Leadagenturin München.