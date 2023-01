© Microsoft 365 / We Are Era We Are Era hat für Microsoft 365 ein Testimonial mit großen Entertainment-Qualitäten an Land gezogen: Jorge González

Tools für die Arbeitserleichterung am PC haben kein sehr glamouröses Image, werden sie doch primär mit den Pflichten des Joballtags assoziiert. Umso wichtiger ist es, derlei Anwendungen in der Werbung nicht nur als praktisch, sondern auch mit einer Prise Spaß zu inszenieren. Zu diesem Zweck hat sich Microsoft jetzt einen der bekanntesten Entertainer Deutschlands geangelt: Jorge González zeigt in seiner üblich gut gelaunten Art, wie viel Freude man mit dem Nachfolger von Office 365 haben kann.