Kaufland schickt seine frechen Früchtchen jetzt in die Veggie-Disko

"Fruits of Love"

© Kaufland In der neuen Online-Kampagne wirbt Kaufland mit einer Veggie-Disko

Vor zwei Jahren erfand der Lebensmittelhändler Kaufland mit der Online-Kampagne "Fruits of Love" die neue Kategorie Fruitporn und feierte einen viralen Erfolg. Zur Fortsetzung dürfen die frechen Früchtchen nun nach Ladenschluss in die Obst- und Gemüse-Disko. Den Sound dazu liefert für die inhouse kreierte Kampagne Kool & the Gang mit dem Partyklassiker "Fresh".