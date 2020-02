Kaufland: Fruits of Love

In dem 80-sekündigen Spot trinkt ein junger Mann seiner Katze aus Versehen die Milch weg - mit freiem Oberkörper und offensiv zur Schau gestelltem Sixpack. Schon hier verbreitet der Spot erste sinnliche Schwingungen. Was passiert, als der Mann die Wohnung verlässt, um Milchnachschub zu holen, bringt die Atmosphäre aber endgültig zum Vibrieren.In der Kaufland-Mitteilung liest sich das Folgendermaßen: "Die Birne, die zuvor unscheinbar auf dem Küchentisch lag, entkleidet sich nun selbst. Das bleibt bei den anderen Lebensmitteln nicht unbemerkt, die Tomaten fangen an zu schwitzen, der Mais poppt und die Paprika bekommt Herzklopfen. Bei so viel vitaminreicher Energie bleibt ein saftiges Ende nicht aus. Das anwesende Obst und Gemüse explodiert und hüllt die Küche in bunten Fruchtsalat."Die Kampagne soll Kaufland als richtige Anlaufstelle für frisches Obst und Gemüse in Szene setzen. Über 400 Sorten bietet das Unternehmen in diesem Bereich eigenen Angaben zufolge an. Neben dem Spot gehört auch eine Website zu der Kampagne, die "Fruits of Love" im Stile eines Kinoblockbuster präsentiert."Essen ist ein Thema, das mit all unseren Sinnen spielt. Diese Sinnlichkeit wollten wir im Spot ästhetisch und humorvoll inszenieren", so, Geschäftsführer der Inhouse-Agentur von Kaufland, die für die Kreation verantwortlich zeichnet. Produziert wurde der Film von, Regie führte. Die Musik zum Spot wurde vonkomponiert. Gedreht wurde zwei Tage lang in Bukarest in Rumänien. ire