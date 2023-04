Adidas

Künstlerin Nina Chuba und Rapper RIN sind die zentralen Figuren der aktuellen "Club Originals"-Kampagne von Adidas.

Sie sind jung, kreativ und dazu aufgerufen, Teil des "Club Originals" von Adidas zu sein: Mit der neuen gleichnamigen Kampagne feiert der Sportartikelhersteller in diesem Frühjahr die Nachwuchskreativszene. Mit dabei: die Schauspielerin und Rapperin Nina Chuba und der Rapper RIN.

Die beiden Kreativen stehen im Mittelpunkt der "Club Originals"-Kampagne, die sich um Musik, Kunst, Style und Movement dreht. Damit will Adidas nicht nur die nächste Generation einer Zielgruppe ansprechen, sondern auch sein Engagement für junge Kreative vermitteln. Die europaweit ausgespielte Kampagne setzt dabei auf verschiedene Künstlerinnen und Künstler, im DACH-Raum sind Nina Chuba und RIN die zentralen Figuren, mit denen kreative Freigeister eingeladen werden, Teil des „Club Originals“ zu werden. Im Rahmen der Kampagne werden zudem exklusive Events in den für Adidas wichtigen Schlüsselstädten veranstaltet. In Berlin findet es am 13. April statt, weitere Veranstaltungen sind in London, Paris, Madrid und Mailand geplant.









Mit den Events in ganz Europa folgt der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach erneut seiner Strategie, junge Kreativtalente in seine Community einzubinden und darüber relevant in den jüngeren Zielgruppen zu bleiben. Speziell die Eventkultur und einzigartige Erlebnisse stehen dabei immer wieder im Mittelpunkt. Zu den Aktivierungen dieses Mal gehören Pop-ups, Partys und kreative Partnerschaften.