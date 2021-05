Brutto-Spendings ziehen im April stark an

Frühlingsgefühle am Werbemarkt

© pxhere Der Bruttowerbedruck lag im April bei fast 3 Milliarden Euro

Die landesweite Impfkampagne nimmt an Fahrt auf, es wird wärmer und viele Politiker und Wissenschaftler zeigen sich optimistisch über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Diese neue Zuversicht wird auch am Nielsen-Werbemarkt spürbar: Im April zogen die Brutto-Werbeinvestitionen hierzulande um satte 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.