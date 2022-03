© Kaufland Zu Ostern darf wieder richtig geschlemmt werden

Das Osterfest dürften viele in diesem Jahr besonders herbeisehnen, nachdem es die letzten zwei Jahre von Corona überschattet war. Und auch der Krieg in der Ukraine lässt den Wunsch nach Harmonie und Gemeinschaft gerade größer werden denn je. Diese Sehnsucht nach einer heilen Welt bedient Kaufland in seiner Osterkampagne.