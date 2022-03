© About you

Den Titelsong zur neuen Personal-Brand-Kampagne singt Lena Gercke selbst.

Regie für den Spot führt, der gleichzeitig versucht hat, die Kraft und Geschwindigkeit in die Bilder zu bekommen - schließlich soll auch die Lebensfreude nicht zu kurz kommen. Ausgestrahlt wird der Spot 11. März 2022 in Deutschland und in Tschechien. Die Fotokampagne übernahm Fotografaus Amsterdam."Mit dieser durch und durch farbenfrohen Kampagne möchten wir ein Gefühl von Unbeschwertheit transportieren. Die Herausforderungen der letzten Jahre und die Krisen der Gegenwart haben uns gelehrt, die vermeintlich banalen Dinge unseres Alltags besonders wertzuschätzen und uns unserer Privilegien bewusst zu werden", sagt Lena Gercke selbst über die Kollektion. Sie wolle damit auch den Begriff Wertschätzung mit ihrer Community gewinnen. Gercke kann sich selbst zu den wichtigsten Personal Brands zählen und ist als solche eng mit der Plattform About you verknüpft, auf der die Kollektion auch wieder zu erwerben ist.Den Titelsong "I just wanna", den Lena Gercke für den Spot selbst aufgenommen hat, vermarktet entsprechend auch About you Records, die Music Accelarator Unit der Lifestyleplattform. Der Song ist ebenfalls auf Spotify verfügbar. son