Farbenfroh, überraschend und strahlend - mit diesen Attributen will das Familienunternehmen aus Solingen seine reife Zielgruppe ansprechen. Der TV-Spot, der aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahl wird, zeigt passend dazu kunterbunt gekleidete Menschen, die bester Laune sind. Mode von Walbusch, so die Intention, bringt Lebensfreude zum Ausdruck und sorgt für Stimmung.

"Unsere Kundinnen und Kunden fühlen sich wohl in leuchtenden Farben, packen ihre Vorhaben selbstbewusst an", sagt Marcus Leber, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der Walbusch-Gruppe. "So strahlen sie eine mitreißende Positivität aus, die andere ansteckt und die Stimmung hebt", führt er aus. Mode von Walbusch werde damit fast schon zur Lebenseinstellung. Und das gelte gerade auch in schwierigen Zeiten."Color the world – das ist das Motto, mit dem wir Farbe in die Welt tragen wollen", fügt Claudia Dillenberger, Bereichsleiterin Multichannel Marketing bei Walbusch, an. Die starke Wirkung von Farben auf das Selbstbewusstsein soll in diesem Sinn auch der TV-Spot wiederspiegeln, bei dem der Alltag zur Bühne und die Straße zur Tanzfläche werden.