© Tamaris Acht ganz unterschiedliche Frauen stehen für Tamaris stellvertretend für die Zielgruppe.

Im Herbst 2020 hat Tamaris noch gefragt: "Wer bist du?" In ihrer aktuellen Frühjahrs- und Sommerkampagne gibt die Schuhmarke nun selbst die Antwort: "Gemeinsam unterschiedlich." Der internationale Auftritt stellt die Gemeinschaft der weiblichen Zielgruppe ebenso in den Mittelpunkt wie ihre Diversität. "Wir feiern Frauen, die Gefährtinnen sind, keine Konkurrentinnen. Frauen, die gemeinsam unterschiedlich sind und sich mit all ihren Stärken unterstützen", beschreibt Cathleen Burghardt, Head of Marketing bei Tamaris, die plattformübergreifende Botschaft der Kampagne.