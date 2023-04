Entspanntes Frühstück in der französischen Idylle. Von wegen! Galaxus spielt in seiner jüngsten Kampagne mit dem ein oder anderen Urlaubsklischee

Galaxus will in Deutschland weiterwachsen. Der Schweizer Onlinehändler startet deshalb kurz vor Ostern eine neue Kampagne. Im Mittelpunkt steht diesmal die Liebe der Deutschen zu Frankreich - nur etwas anders erzählt.

Galaxus will in Deutschland unter die Top 5 der Onlinehändler. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die Migros-Tochter hierzulande in die Kommunikation. Seit dieser Woche hat das Schweizer Unternehmen eine Kampagne on Air, die die Liebe der Deutschen zu Frankreich etwas anders erzählt ohne auf gewohnte Bilder zu verzichten. Schmetterlinge im Lavendelfeld, die typische Provence- und Feriendomizil-Idylle, leichte französische Musik beispielsweise. Klar, muss sein. Entspannung beim ausgedehnten Brunch? Qui, bien sûr.

Aber das war es dann auch. Die charmante Französin aus den ersten Szenen entpuppt sich als gestresste und genervte Herbergsmutter. Statt Laissez-faire beim Buchungsfehler, rückt der Putztrupp an. Hilfe beim Radunfall? Doch bitte nicht beim Frühstück und schon gar, wenn keiner die Sprache spricht. Und diese herrliche Ruhe in der französischen Provinz, die niemand stört, außer der Beat-Boxer aus der Nachbarschaft.