, Partner und Chief Creative Officer von, zudem stolz. "Ich bin überzeugt, dass wir einen anderen Ansatz brauchen. In der Finanzkommunikation wird der Kunde immer mit scheinbar ikonenhaften Bildern konfrontiert, die leider völlig generisch und austauschbar sind", erklärt Weissenberger den Ansatz im exklusiven Gespräch mit HORIZONT.

„Nur wenn der Zuschauer offen bleibt, können wir neue Zielgruppen erreichen“ Matthias Spaetgens, Scholz & Friends Teilen

© Dekabank

Es geht ihm bei der neuen Kampagne um Wiedererkennbarkeit, eine cineastische Anmutung, um die Weiterentwicklung der Kommunikationsplattform "Unterschätzen Sie die Zukunft nicht" und darum, die Konsumenten für das Thema Wertpapiere unterhaltsam und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu gewinnen. "Niedrige Zinsen werden uns noch ganz lange beschäftigen", sagt Weissenberger.

Mit neuen Bildern und einem anderen Storytelling will die Deka die Aktienkultur in Deutschland auch in Print verändern.

Die Strategie und die Ziele der Kampagne Das ausführliche Interview mit Lothar Weissenberger und Matthias Spaetgens können Abonnenten in der kommenden Ausgabe von HORIZONT lesen oder auf HORIZONT+

Genau hier setzt die Kampagne an. Unterhaltsam, spielerisch will sie in den kommenden Monaten neue Akzente, um die Deutschen zu einem anderen Umgang mit ihrem sauer verdienten Geld zu bewegen - allerdings ohne den berühmten Holzhammer. "Wir haben Bilder geschaffen, bei denen man den Absender am Anfang nicht gleich riechen kann. Nur wenn der Zuschauer offen bleibt, können wir neue Zielgruppen erreichen", erklärt

Neben verschiedenen Bewegtbildformaten für TV, Online und Social Media und weiteren Arbeiten zu verschiedenen Filmgenres hatals verantwortliche Kreativagentur auch verschiedene Printmotive und die PoS-Kommunikation entwickelt. Dabei geht es immer um Zukunftsprognosen, die das Zusammenleben tangieren und die dazugehörigen richtigen Entscheidungen. Die Sujets sollen - wie die Filme - große und kleine Momente anders erzählen und so langfristig zu einer Veränderung in der Einstellung zu Wertpapieren führen. Wenn das gelingt, hätte die Deka mehr als nur eine Markenkampagne abgeliefert. mir