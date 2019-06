© Weischer Media Fritz-Kola-Gründer Mirco Wolf Wiegert in der Weischer Media Lounge in Cannes

Fritz-Kola hat es in wenigen Jahren von einer lokalen Hamburger Marke zur deutschlandweiten Lovebrand gebracht – gerade auch dank zahlreicher kreativer Plakatkampagnen. Zwischen all den internationalen Werbepromis und Agenturgrößen fällt Gründer Mirco Wolf Wiegert in seinem schwarzen Fritz-Kola-T-Shirt durchaus auf. Beim Talk in der Weischer Media Lounge sprach Wiegert über das Erfolgsrezept seiner Marke, das große Thema Haltung und erklärte, wie Fritz-Kola weiter wachsen und sich dabei dennoch treu bleiben kann.