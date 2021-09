Erst am Dienstag hatte Fritz Kola eine seiner berühmten aufmerksamkeitsstarken Out of Home-Kampagnen gestartet. Thema diesmal: Junge Menschen zur Stimmabgabe bei der Bundestagswahl zu bewegen . Da war der bisherige Markenchef schon nicht mehr an Bord: Laut seinem LinkedIn-Profil ist Stürken seit September Director New Business & Marketing bei Evolution 4 Food. Die wie Fritz Kola in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft investiert in nachhaltige Unternehmen. Zuerst hatte Werben und Verkaufen über die Personalie berichtet Wie die Fritz Kulturgüter GmbH gegenüber HORIZONT bestätigt, heißt Stürkens Nachfolgerin Silke Grell. Sie war zuletzt Gründerin und Partnerin bei dem Beratungsunternehmen The Marketingpeople. Weitere Stationen ihrer Karriere waren Procter & Gamble und Bacardi. ire