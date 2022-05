© Aldi Mit seiner neuen Kampagne will Aldi sein Frische-Versprechen untermauern

Sonne noch und nöcher, Temperaturen von bis zu 30 Grad - der Sommer gibt sich bereits im Mai ein Stelldichein, womit die Saure-Gurken-Zeit für die vielen deutschen Grillfans erstmal vorbei ist. Damit feiert der Grillabend auch als Werbethema ein fulminantes Comeback. Nach Edeka, Lidl und Netto umgarnt nun auch Aldi den vorwiegend männlichen Konsumententyp, der in diesen Tagen allzu gern mit Grillschürze und -zange bewaffnet die Vorgärten einnebelt, mit einer groß angelegten Kampagne. Anders als in Österreich, wo der Discounter vor allem seine Preiskompetenz in den Fokus stellt, dreht sich in den deutschen TV-Spots (fast) alles um Qualität.