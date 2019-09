Für den Tag, an dem die Große Koalition in Berlin über Maßnahmen zum Klimaschutz berät und in New York der UN-Klimagipfel vorbereitet wird, hat die von Thunberg initiierte Bewegung Fridays for Future weltweit zum Klima-Streik aufgerufen. Und zwar nicht nur Schüler, sondern explizit auch die arbeitende, stets gestresste "erwachsene" Bevölkerung.



Nina Witt, CEO bei STOP THE WATER WHILE USING ME!

Nina Witt

Das Team hat sogar eine kleine Social-Media-Kampagne zum Klimastreik entwickelt

Das Team von Stop The Water While Using Me ist bereits im April für das Klima auf die Straße gegangen

Panos Meyer, Geschäftsführer von Cellular

Panos Meyer, Geschäftsführer von Cellular

Die Chancen, dass der Klimastreik in die Geschichte eingeht, stehen nicht schlecht. Vielleicht sogar als der Tag, an dem endlich die Weichen in Richtung Klimaschutz gestellt wurden. Mit Sicherheit aber als der Tag, an dem weltweit ein weithin sichtbares Signal an die Regierungen gesendet wurde, dass die Ziele des Pariser Klima Abkommens aus dem Jahr 2016, das vor allem eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad vorsieht, bitte sehr einzuhalten sind.Kommt es so wie von den Veranstaltern vorhergesagt, dann wird der Klimastreik ein großer Erfolg. In mehr als 2.000 Städten in 129 Staaten wollen Menschen auf die Straße gehen. Allein in Deutschland sind in fast 500 Städten Demonstrationen angemeldet. Und wie halten es die Entscheider aus der Kommunikationsbranche mit dem Klimaschutz? Sind auch an diesem Freitag Pitches, Redaktionsschlüsse und Meetings wichtiger als das Klima? Oder gibt man sich einen Ruck und zeigt Flagge? HORIZONT Online hat sich bei Agenturen, Marken und Medien umgehört.Ja, wir streiken. Weil wir es als nachhaltige Marke als unsere Pflicht sehen, unseren Teil zu einer besseren Welt beizutragen. Mit unserer Message schärfen wir täglich das Bewusstsein, dass selbst kleine Handlungen wie Wassersparen etwas Großes bewirken können. Weil jeder noch so kleine Schritt besser ist, als sich überhaupt nicht zu bewegen. Je mehr Menschen sich also uns und unseren Freunden von Lemonaid, HYDROPHIL, STAY AWHILE, Tomorrow Bank und Co. anschließen, desto größer wird unser Impact an diesem Freitag sein - und an jedem weiteren Tag danach.Selbstverständlich beteiligen wir uns mit der gesamten Agentur an dem Klimastreik. Wir machen hieraus jedoch keine offizielle Cellular-Veranstaltung, sondern überlassen es jedem Mitarbeiter selbst zu entscheiden. Wir nehmen auch digital auf unserer Webseite teil. Wir haben sämtliche Aktivitäten innerhalb der Agentur bewusst auf Freiwilligkeit aufgebaut, damit Diskussionen angeregt werden. Die Diskussionen in der Öffentlichkeit werden somit auch bei uns geführt. Jedem Mitarbeiter steht es also frei, zur Demonstration zu gehen. Es haben sich bereits einige Gruppen formiert und was mich besonders freut ist, dass sich auch die Familien beteiligen. Unsere Mitarbeiter haben insgesamt 29 Kinder, viele werden dabei sein. Ich selbst werde auch dabei sein und versuche, meine 3 jährige Tochter mitzunehmen. Wir hätten uns insgesamt erhofft, das die großen Agenturen in Hamburg mit auf den #AgenciesForFuture Zug aufspringen, leider gab es gerade von den „großen Namen“ bisher keinerlei Reaktion. Die #NEXT auf den 20.9 zu legen und hierdurch wahnsinnig viel Flugreisen von Besuchern und Speakern auszulösen, ist aus unserer Sicht nicht smart gewesen.

Arno Lindemann, Geschäftsführer bei Lukas Lindemann Rosinski

Arno Lindemann, Geschäftsführer bei Lukas Lindemann Rosinski

Bei LLR werden die Klimastreik-Plakate selbstverständlich selbst kreiert - sogar mithilfe der Kids

Daniel Fard-Yazdani, Head of Sustainability bei Axel Springer

© Axel Springer

Daniel Fard-Yazdani, Head of Sustainability bei Axel Springer

Meine 13-jährige Tochter hat neulich dieses Plakat (siehe Bild unten - die Red.) gemalt und mich gleich darauf mit der Frage provoziert: "Papa, was ist ein Eisbär?". Ich finde es sehr gut, dass wir "Alten" von der Jugend aufgeweckt werden und gehe selbstverständlich am Freitag mit meinen Kindern mit auf die Straße. Ich habe es der Agentur ebenso freigestellt und fast alle kommen mit. #Fridaysforfuture - auch in Agenturen!Der Klimawandel beschäftigt viele Mitarbeiter bei Axel Springer, denn er betrifft uns, unsere Zukunft und die unserer Kinder direkt. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viele Schritte in diese Richtung gemacht, sind uns aber auch der Notwendigkeit bewusst, die Anstrengungen in diesem Bereich weiter zu verstärken. Nachhaltigkeit ist Kernbestandteil unserer Unternehmensstrategie. Aus diesem Grund ermöglicht der Vorstand es allen Kolleginnen und Kollegen von Axel Springer und den zum Unternehmen gehörenden Unternehmen, sich privat am 20. September auch an den Klima-Demonstrationen in ihrer Stadt zu beteiligen, ohne hierfür extra Urlaub nehmen zu müssen. Die Entscheidung, ob er oder sie an der Demonstration teilnehmen will, bleibt dabei natürlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter selbst überlassen. Der Vorstand hat die Kolleginnen und Kollegen gebeten, sich untereinander in den Teams abzustimmen, damit dafür gesorgt ist, dass die für unsere Marken und Kunden relevanten Arbeitsabläufe sichergestellt sind.

Kai Blasberg, Chef von Tele 5

Kai Blasberg, Chef von Tele 5

Tele 5 Klimaspot

Am Freitag werden weltweit Menschen auf die Straße gehen und gegen die anhaltende Klimazerstörung protestieren. Wir als Fernsehsender haben hier eine ganz besondere Rolle und können unsere Zuschauer gleich auf ihren Sofas motivieren, sich selbst in die Pflicht zu nehmen und aktiv zu beteiligen, denn jeder Einzelne steht hier in der Verantwortung. Daher werden wir ab Donnerstag im laufenden Programm mit einem klimaneutral produzierten Spot unsere Zuschauer für die „Fridays for Future“-Bewegung mobilisieren.

Denise Bliesener, Geschäftsführerin bei Zentralnorden

Denise Bliesener

Wir, die Menschen bei Zentralnorden und Zentralsüden finden: Das Klima geht uns alle an und wir alle wollen etwas dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten. Freitag ist der Tag, unser Anliegen mit hoffentlich vielen auf die Straße zu bringen und der Politik zu zeigen: Nehmt uns ernst, handelt endlich! Unser Betrag: der Protest-O-Mat. Und so funktioniert er: Auf www.protest-o-mat.org aus einer Vielzahl von starken Visuals und knackigen Protest-Punchlines den Favoriten auswählen. Anschließend ein individuelles Protest-Banner für Social Media Kanäle oder als Plakat für ein Protestschild kostenlos herunterladen! Wir wissen: Schöne Schilder reichen nicht. Deshalb Hintern hoch und gemeinsam auf die Straße zum Klimastreik am 20.9.! Unsere Agenturen machen dafür dicht und wir gehen zur Klima-Demo.

Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland

Übernimmt: Stephan Schäfer

RTL Störer "Packen wir´s an"

RTL bewirbt seine Aktionswoche

Umwelt und Nachhaltigkeit sind entscheidende Zukunftsthemen, denen wir genau deshalb eine komplette Aktionswoche widmen – erstmals konzertiert über all unsere Sender und Plattformen hinweg. Im Rahmen der Aktion "Packen wir’s an" wollen wir durch umfassende und vielseitige Berichterstattung on air, online und social viele Millionen Menschen erreichen und bewegen: Journalistisch und informativ, praktisch und alltagsnah, aufrüttelnd, hintergründig und auch mal unterhaltsam. Mit der Aktion "Packen wir’s an" meinen wir aber auch uns selbst. Deshalb wird es innerhalb unseres Unternehmens viele transparente Aktionen geben, die uns selbst noch besser machen sollen beim verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und Zukunft.

Kerrin Löhe, Senior Consultant bei Diffferent

Kerrin Löhe, Senior Consultant bei Diffferent

Der Klimastreik bei Diffferent

Bei Diffferent finden wir, es ist höchste Zeit, praktisch für die Forderungen von Fridays for Future einzustehen. Am Freitag gibt es keine Kundentermine und wir gehen geschlossen auf die Straße. Morgens sind alle Kollegen in ihren Kiezen als Klimabotschafter unterwegs. Vor der Hauptdemo treffen wir uns mit den Entrepreneurs for Future . Echte Veränderung passiert da, wo es weh tut. Wir haben lange darüber gesprochen, was wir als Agentur beitragen können. Jetzt ist der Anfang gemacht: Zum Beispiel wurde Fleisch vom Diffferent-Speiseplan gestrichen und wir legen alle zumutbaren Strecken mit der Bahn statt mit dem Flieger zurück.

Sven Korhummel, geschäftsführender Gesellschafter bei Cyperfection

Sven Korhummel

Bei Cyperfection laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren

Jürg Knoll, Geschäftsführer bei Followfood

Jürg Knoll

Wir unterstützen als Digital-Agentur definitiv die globale Klimabewegung. Schließlich gibt es nur eine Welt, und am Ende des Tages ist sie weder digital noch unverwundbar. Alle Mitarbeiter sind daher herzlich eingeladen, während der Arbeitszeit am Streik teilzunehmen. Forderungen an die Politik sind wichtig, aber auch allgemein ist Umdenken gefragt: Aktuell tauschen unsere cy-biker beim Stadtradeln das Auto gegen das Rad, ein Job-Ticket für den ÖNV bieten wir schon lange an. Sind Teile unseres Teams dann doch mal fliegend unterwegs, gleichen wir die CO₂-Emissionen über atmosfair.de aus.Mit dem, was wir tun oder eben nicht tun, die Welt zu verändern, ist Kernanliegen von mir persönlich und der Marke. Es ist letztlich der Grund, warum es followfood und followfish gibt. Mit auf die Straße zu gehen und Flagge zu zeigen, ist nicht nur selbstverständlich, sondern wir freuen uns richtig darauf. Alle Mitarbeiter sind freigestellt und gehen mit.

Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany

Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany

Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit geben, sich für gesellschaftliche Themen zu engagieren. Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, dass Klimaschutz ein gesellschaftspolitisches Problem ist – und nicht in der Verantwortung einzelner Branchen oder Industrien liegt. Daher gewähren wir den rund 1.400 Mitarbeitern der zur Omnicom Media Group Germany gehörenden Agenturen die Möglichkeit, sich durch die Teilnahme an den Streiks für den Klimaschutz zu engagieren – und das an allen sieben Standorten, an denen die Omnicom Media Group mit ihren Agenturen vertreten ist. Als eines der weltweit größten Kommunikationsnetzwerke wollen wir so die Power und Wucht unseres gesamten Teams nutzen, um uns für den Klimawandel einzusetzen und uns der Fridays For Future-Initiative anzuschließen.

Karen Heumann, Vorstand von Thjnk

Karen Heumann, Vorstand von Thjnk

Bei uns werden gerade die Protestschilder für Freitag gebastelt. Natürlich mit Material aus der Altpapiertonne. Mit auf die Straße zu gehen ist nicht blau machen – nicht bei uns. Jeder entscheidet selbst. Aber wir Alle glauben: Activism works. So act!

Florian Haller, CEO der Serviceplan-Gruppe

Florian Haller, CEO der Serviceplan-Gruppe

Wir unterstützen den Kampf für eine Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes und damit für ein besseres Klima. Gemäß dem Motto ‚Alle fürs Klima‘ steht es deshalb allen Kolleg*innen frei, an den Veranstaltungen zum Klimastreik am Freitag teilzunehmen. Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam an einem konkreten Plan, die Klimabilanz der gesamten Serviceplan Gruppe nachhaltig zu verbessern.

Kim-Alexandra Notz, Sprecherin der Geschäftsführung bei KNSKB+

Kim-Alexandra Notz

Der Klimawandel bewegt uns alle, natürlich auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deshalb wollten wir ihnen die Gelegenheit geben, beim Klimastreik dabei zu sein. Alle haben frei. Das Thema ist zu wichtig, um einfach zur Tagesordnung überzugehen. Ich gehe übrigens auch mit, nicht nur, aber auch weil ich eine kleine Tochter habe, die vom Klimawandel betroffen sein wird.

Stephan Vogel, Chief Creative Officer EMEA von Ogilvy

Stephan Vogel, Chief Creative Officer EMEA von Ogilvy

Das einzige Verkehrsmittel, in dem man in Deutschland CO2-frei reisen kann, ist der ICE. Wir werden an diesem Freitag intensiv an neuen digitalen, integrierten Kampagnen für das klimafreundlichste Reisen arbeiten. Damit mehr Menschen das Auto stehen lassen - und weniger innerdeutsch fliegen. Das ist unser Beitrag.

Inga Kruttke, Head of HR bei Jung von Matt

Inga Kruttke

Viele Mitarbeiter möchten an dem #ALLESFÜRSKLIMA Streik teilnehmen, Jung von Matt unterstützt sie mit einer "verlängerten Mittagspause". Das ist eine bescheuerte Formulierung, aber netto, netto muss sich hier keiner Urlaub dafür nehmen, nur sicherstellen, dass alle Projekt laufen und nix anbrennt. Danach geht es natürlich wieder für alle an die Werkbank.

Ferdinand Barckhahn, Geschäftsführer bei SodaStream DACH

Ferdinand Barckhahn, Geschäftsführer bei SodaStream DACH

© Sodastream

Sodastream lässt für einen Tag die Arbeit ruhen





Kai Stöcker, Partner bei ACNE

Kai Stöcker, Partner bei ACNE

Wir sind Pioniere im Kampf gegen Einwegplastikmüll und machen seit Jahren mit aufsehenerregenden Protestaktionen aktiv auf den Umweltschutz aufmerksam. Gemeinsam mit den Klimaaktivisten möchten wir am 20. September die Augen weltweit auf die Klimakatastrophe lenken, die uns jetzt schon, spätestens aber unsere Kinder mit voller Wucht treffen wird. Aus diesem Grund werden wir gemeinsam mit Klimaaktivisten weltweit ein Zeichen setzen und stellen daher am Freitag für einen Tag die Arbeit ein. Dafür verzichten wir auch gerne auf Umsatz.Unser Executive Creative Director Adam Springfeldt hat sich vor ein paar Tagen in einer internen Mail an alle Mitarbeiter weltweit gewandt und jeden dazu aufgerufen, sich am Klimastreik zu beteiligen, da die Klimakrise jenseits aller Vorstellungskraft liegt. Wir haben zudem über Acne London einen branchenweiten Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen mit dem Titel "Create & Strike" gestartet, um gemeinsam mit über 80 anderen Kreativagenturen die Sache zu unterstützen.

Thomas Eickhoff, Geschäftsführer Beratung bei Grabarz & Partner

Thomas Eickhoff, Geschäftsführer Beratung bei Grabarz & Partner

Von den Mitarbeitern kam der Wunsch, am globalen Klimastreik - Alle für’s Klima - teilzunehmen. Der Klimawandel und seine Folgen sind in unseren Augen eines der relevantesten und wichtigsten Themen überhaupt. Selbstverständlich unterstützen wir dies Engagement auch während der Arbeitszeit.

Anna-Beeke Gretemeier, Stern-Chefredakteurin

Anna-Beeke Gretemeier, Stern-Chefredakteurin

Am 20. September wird auf der ganzen Welt für den Klimaschutz gestreikt. Auch der Stern möchte ein Zeichen setzen. Wir nutzen unsere Reichweite in Print und Digital, um in dieser Woche auf eines der wichtigsten Themen unserer Zeit aufmerksam zu machen. Und auch darüber hinaus wird uns das Thema Klimaschutz weiter beschäftigen. Ab sofort kümmert sich der Stern verstärkt um Nachhaltigkeit, um Mobilität und Ernährung, um Wachstum und Gerechtigkeit.

Detmar Karpinski, Geschäftsführer der KNSK Werbeagentur

Detmar Karpinski, Geschäftsführer der KNSK Werbeagentur

Unsere Mitarbeiter können selbstverständlich gern an der Demo für die Einhaltung des Pariser Abkommens teilnehmen. Nur dabei zugeschaut, wie nichts passiert, haben wir alle schließlich lange genug.

Cornelius Kölblin, Geschäftsführer bei BBDO Düsseldorf

Cornelius Kölblin

Wir als BBDO-Gruppe haben eine klare Haltung in Sachen Klimaschutz: 365 Tage im Jahr ist der Schutz unserer Umwelt eine Herzensangelegenheit: Bereits im Jahr 2016 haben wir ein Energie- und Umweltmanagementsystem eingeführt, das nach den weltweit anerkannten Standards ISO 14001 und ISO 5001 zertifiziert ist. Wir verfolgen ein umfassendes Programm zum nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen mit starkem Fokus auf die Einsparung von Energie und CO2-Ausstoß. Für die Entwicklung unseres Mobilitätskonzepts haben wir den Förderpreis der Initiative „mobil gewinnt“ des Bundesumwelt- und des Bundesverkehrsministeriums gewonnen. Durch unsere vielfältigen Initiativen und Angebote, wie z.B. Jobräder, e-Ladestationen für Autos und Fahrräder, Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Reiserichtlinien, die CO2-armes Reisen fördern, können wir gemeinsam mit der Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Teilnahme an politischen Demonstrationen ist eine persönliche Entscheidung, die jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter für sich treffen muss und kann.

Mirko Kaminski, Geschäftsführer bei Achtung!

Mirko Kaminski

Wir haben zum Klimastreik keine besondere Regelung. Wir glauben auch nicht, dass wir die brauchen. Unsere Mitarbeiter sind schließlich mündig. Generell gilt bei uns: Es ist egal, wo jemand gerade ist. Es muss nur grundsätzlich sichergestellt und organisiert sein, dass die Arbeit für unsere Kunden erledigt wird.

Jens-Uwe Steffens, Geschäftsführer bei Pilot

Jens-Uwe Steffens, Geschäftsführer bei Pilot

Wir begrüßen das Engagement für den Klimaschutz. Um die Teilnahme zu ermöglichen, haben wir die Mittagspause verlängert. Darüber hinaus ist es jedem Pilot-Mitarbeiter freigestellt, einen halben Tag Urlaub zu nehmen. Die Teilnahme an politischen oder gesellschaftspolitischen Aktivitäten ist aus unserer Sicht aber eine persönliche Sache. Hier gibt es eine Vielfalt von unterstützungswürdigen Initiativen, die wir alle gleich behandeln. Die Pilot als Unternehmen engagiert sich bereits seit Jahren in mehreren Themenbereichen.

Thomas Walter, Managing Director & Partner von Moccu

Thomas Walter

Wann hat ein Thema so viele Leute zuletzt so bewegt? Wir gehen hin – das heißt meine Partner bei Moccu und ich – und haben unsere Mitarbeiter eingeladen, dies auch zu tun. Lösungen und Ideen gibt es längst und wir arbeiten als Agentur auch daran – jetzt braucht es vor allem endlich Weichenstellungen in der Politik. #KlimaStreik #EntrepreneursForFuture #Moccu“.

Tobias Jung, Chief Executive Officer der TBWA Group Germany

Tobias Jung, Chief Executive Officer der TBWA Group Germany

Pro Sieben Sat 1 Media

Wir als TBWA glauben an die Kraft der konkreten Vorschläge, wie man etwas anders und besser machen kann. Uns Erwachsenen stehen dazu größere Hebel zur Verfügung als den Schülerinnen und Schülern. Deshalb werden wir den Freitag dazu nutzen, in unseren Agenturen das Briefing zu platzieren, Ansätze zu entwickeln, wie entweder wir selbst oder unsere Kunden einen Beitrag zur Klimaschutz leisten können. Dafür stellen wir Arbeitszeit zur Verfügung und sorgen als Geschäftsführer dafür, dass diese Ansätze auch bei Kunden präsentiert bzw. in den Agenturen umgesetzt werden. Darüber hinaus steht es natürlich jedem Menschen in unseren Agenturen frei, sich gesellschaftlich zu organisieren wann und wie immer das gewünscht wird, so lange der eigene Arbeitsbeitrag entsprechend organisiert wird.Klimaschutz geht uns alle an. So setzt sich Pro Sieben Sat 1 nicht nur Jahr für Jahr im Rahmen unserer Green Seven Week für Umweltschutz und nachhaltiges Leben ein, sondern selbstverständlich auch, wenn am Freitag um fünf vor 12.00 Uhr unter dem Slogan #AlleFürsKlima die größte Demonstration der #FridaysForFuture-Bewegung in Deutschland und der Welt stattfindet. Unsere MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, live dabei zu sein und ein Zeichen zu setzen, indem es ihnen unabhängig von allen Gleitzeitmodellen und nach Rücksprache mit ihren Vorgesetzten freigestellt ist, sich für den globalen Klimastreik freizunehmen und mit hunderten anderen Münchnern auf dem Königsplatz für das Klima und für unseren Planeten zu demonstrieren. Darauf haben wir auch explizit über einen prominent platzierten Eintrag im Intranet aufmerksam gemacht.