Die Motive sind in den Social-Media-Kanälen zu sehen

Das Queensland-Motiv der Kampagne

Auch in Zermatt sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits sichtbar

Fred & Farid zeigen für Fridays For Future die lokalen Auswirkungen des Klimawandels

Mit dem Auftritt richtet sich Fridays For Future direkt an die immer noch vielen Leugner des Klimawandels. Die Botschaft der Kampagne lautet: "You don’t believe in global warming? How about local warming?" Um diese zu vermitteln, hat die Agentur aus Los Angeles insgesamt vier Motive für die Social-Media-Kanäle kreiert, die wie eine Retro-Tourismuskampagne daherkommt. Auf den Motiven werden Kalifornien, Queensland, Venedig und Zermatt mit klassischen Touri-Fotos angepriesen. Doch beim genauen Blick zeigt sich: Der Schein vom Urlaubsidyll trügt.So sind auf dem Kalifornien-Motiv Waldbrände zu sehen, in der Wintersport-Gemeinde Zermatt gibt es kaum noch Schnee, im Ozean vor Australien gibt es kaum noch Meeresbewohner und Venedig geht im Hochwasser unter - alles reale Auswirkungen des Klimawandels, die an den betreffenden Orten bereits deutlich spürbar sind.Die Kampagne soll laut Fridays For Future und Fred & Farid Awarness für die konkreten lokalen Auswirkungen des Klimawandels schaffen. Schließlich scheinen sich mehr Menschen mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und zu handeln, wenn sie die Folgen konkret beobachten können. Die vier beliebten Urlaubsziele der Kampagne sind da wohl die treffendsten Beispiele.Auf Agenturseite zeichnen neben den beiden Chief Creative Officers Fred & Farid noch(Agency Supervisor),(Creative Director) sowie(Art Director & Illustrator) verantwortlich. tt