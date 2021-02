Fridays For Future

Lust den Problemen der Erde zu entkommen? Da gäbe es immer noch den Mars!

Im Corona-Jahr ist es ruhig geworden um Fridays for Future. Jetzt bringt Fred & Farid Los Angeles die Klimaschutzbewegung mit dem Werbeclip "1%" für Marsreisen wieder in Erinnerung - und macht sich gleichzeitig über Elon Musk lustig. Denn während er und andere Milliardäre schon von den unbegrenzten Möglichkeiten des roten Planeten träumen, bleibt den 99 Prozent, die auch in Zukunft auf der Erde zurückbleiben werden, nur eine Chance: Gegen den Klimawandel zu kämpfen.