Kaufland "Fresh & Drippy" 2022

Die Kombination aus musikalischem Lifestyle und pflanzlichem Frischeangebot ist ungewöhnlich, hat aber bei Kaufland Tradition. Im Mai 2022 feierte Kaufland mit „Fruits of Love“ sein Frischesortiment in Disco-Atmosphäre. Jetzt zelebriert der Großflächenhändler aus der Schwarz-Gruppe sein „Frischeversprechen“ im Rap-Stil. In dem von der Agentur DEPARTD kreierten Auftritt singt sich Rapper Money Boy, der passend zum Anlass auf „Freshboy“ umgetauft wurde, mit einem Eisbergsalat an der Halskette durch die Regale einer Kaufland-Filiale.