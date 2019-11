Christmas 2019 | Zalando | DE

Herzstück des Auftritts, der in dieser Woche in den Zalando-Kernmärkten in Europa startet, ist ein 60-sekündiger Film. Darin ist ein Mann zu sehen, der zu dem-Song "Cosmic Dancer" durch verschneite Straßen tanzt, bis er plötzlich vor einer Tür stehen bleibt, seine modebewusste und stylische Großmutter abholt und sie zu einem Weihnachtsball ausführt. Und dort fällt das ungleiche Paar gar nicht mal auf.Mit dem Film vermitteln Zalando und Mother eine Botschaft, die die universelle Bedeutung von Weihnachten im Kern trifft: "Weihnachten heißt Zusammensein. Egal in welchem Style." Zudem steht der Cast für Inklusivität und Diversity - also genau die Werte, die der Onlinehändler mit "Free To Be" besetzen will. "Die Weihnachtskampagne setzt den Gedanken unseres Brand Positionings fort - wir wissen: Wenn du tragen und sein kannst, was immer du willst, kann dich nichts mehr aufhalten", so, Director Marketing Strategy & Campaigns bei Zalando. "Wir wollen die Diversität unserer Kunden zeigen und die Vielfalt an Möglichkeiten, wie sie die Feiertage gemeinsam verbringen." Schließlich sei Style für Zalando keine Frage des Alters, Geschlechts, persönlichen Geschmacks, der Figur oder Herkunft.Der Werbespot ist sowohl auf reichweitenstarken Sendern im TV als auch im Kino zu sehen und wird durch Maßnahmen in Print, Out-of-Home sowie in Social Media unterstützt. Dabei setzt Zalando auch auf Influencer wie die englische Aktivistinund dessen Großvater, der der eigentliche Star seines Instagram-Channels (@jaadiee) ist. Die beiden Protagonisten des Films werden vonundgespielt. Letztere war bereits Gesicht der Zalando-Herbst/Winter-Kampagne, Gaskin ist Model, Schauspieler und Zirkusartist.Produziert wurde der Weihnachtsfilm vonunter der Regie von. Die Postproduktion übernahm. Das verantwortliche Sound House ist. tt