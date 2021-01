HORIZONT RESTART 2021: Die besten Bilder des virtuellen Events

Entspannt wirkte Bobic – und das nur wenige Stunden vor dem Anpfiff des letzten Hinrundenspiels von Eintracht Frankfurt in Freiburg. Wahrscheinlich hing das nicht nur mit der recht komfortablen sportlichen Situation bei dem Club zusammen. Bobic zeichnete auch insgesamt das Bild eines von der Corona-Krise zwar hart getroffenen, aber dennoch aufrecht stehenden Fußball-Vereins. Das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga, dass den 36 Clubs die Rückkehr in den Spielbetrieb und damit die Sicherung der überlebenswichtigen TV-Erlöse ermöglichte, lobte Bobic als "sensationell". "Wir sind froh, dass wir damit in Deutschland Vorreiter waren und können auch stolz darauf sein", so der HORIZONT Sportmanager des Jahres 2019