mit seinen Rollen in "Die Welle", "4 Blocks" und zuletzt "Das perfekte Geheimnis" hierzulande für Aufmerkamkeit gesorgt hat,

Das MagentaTV-Casting mit Christian und Fahri – Teil 3

Dass Frederick Lau, derals Testimonial für Magenta TV jetzt nicht gerade die allerschlechteste Figur macht, das mussten Christian Ulmen und Fahri Yardim bereits in den ersten Spots (gezwungenermaßen) einsehen. Im Weihnachtsspot, den die Telekom ihrem Streamingdienst spendiert, müssen die beiden am Ende jedoch erkennen, dass sie als Werbebotschafter für Magenta TV offenbar nichts mehr zu melden haben.Das Commercial zeigt die drei Schauspieler erneut bei einem Dreh für Magenta TV. Während einer Drehpause ist bereits zu spüren, dass Lau die Oberhand gewinnt. Denn das zuvor kongeniale Duo Ulmen/Yardim scheint auseinanderzubrechen. Dafür sprechen jedenfalls die peinlichen Annäherungsversuche, mit denen sich Ulmen und Yardim jeweils bei Lau einzuschleimen versuchen.Als Ulmen ihn schließlich für den Abend einlädt, platzt die Bombe. Denn Lau kann an dem Abend gar nicht. Weil da ja die Weihnachtsfeier von Magenta TV ist. Die Beteuerung seitens Ulmen und Yardim, davon natürlich gewusst zu haben und auch eingeladen zu sein, ist dann am Ende zu fadenscheinig, um wahr zu sein.Der vonin Hamburg gemeinsam mit der Produktionsfirmaentwickelte Spot ist erstmals an diesem Donnerstag im TV zu sehen. Die zuständige Mediaagenturschaltet das Commercial bis zum 27. Dezember. Eine längere Version der Geschichte ist in den digitalen Medien zu sehen. mas