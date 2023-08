Handzettel-Aus

Initiative Online Print wirft Rewe Greenwashing vor - und bricht Lanze für Print

Mit seinem Ausstieg aus der gedruckten Prospektwerbung hat Rewe in der Branche für viel Wirbel gesorgt. Die Initiative Online Print (IOP) startet jetzt eine Gegenkampagne und will so ein Zeichen für Printwerbung setzen - und wirft Rewe darin …