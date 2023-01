© Stellantis Lars Bialkowski führt jetzt Stellantis in Deutschland. Der Manager kam im Februar des vergangenen Jahres zum französischen Autokonzern

Personelle Veränderungen bei Stellantis: Neuer Deutschland-Chef wird Lars Bialkowski. Sein Vorgänger Amaury de Bourmont übernimmt neue strategische Aufgaben innerhalb des Konzerns. Andreas Marx, bislang Brand Country Director für Opel in Deutschland, verantwortet jetzt Stellantis & You in Deutschland.