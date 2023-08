Next Step E-Commerce

Wie Otto Live Shopping in Deutschland zum Durchbruch verhelfen will

Livestream Shopping ist auf den großen Social-Media-Plattformen in Rekordzeit von der Top- in die Flop-Kategorie abgestürzt. Meta hat offiziell alle Shopping Shows beendet. Aber Otto glaubt weiterhin an das Thema und sieht hier einen wertvollen …