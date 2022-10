© Otto In der neuen Otto-Kampagne spielen Beschäftigte des Unternehmens die Hauptrolle

Wenn es einer Branche in diesen krisengebeutelten Zeiten noch ziemlich gut geht, dann ist es die Tech-Branche. Software-Entwickler, Data-Spezialistinnen und IT-Profis befinden sich in der komfortablen Lage, dass sie überall händeringend gesucht werden und die Jobkonditionen in der Regel entsprechend attraktiv sind. Im Konkurrenzkampf um die besten Fachkräfte setzt Online-Händler Otto nun seine Kampagne mit echten "Techtimonials" aus dem eigenen Haus fort und lässt diese Einblicke in ihre persönlichen Tech-Challenges vor Ort geben.