Anfang April öffnet Adidas seine Pforten im Fortnite-Universum.

Adidas knüpft die nächsten Fäden in dem Netz, das die Verbindung zwischen realer und digitaler Welt werden soll: Anlässlich der kürzlich neu gelaunchten Ozworld-Kollektion öffnet der Sportmodehersteller ein digitales Erlebnis auf der Spieleplattform Fortnite. Nutzer können dort in den Ozworld-Hub eintauchen, in dem exklusive Erlebnisse auf sie warten.