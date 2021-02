Das ist die neue bunte Pepsi-Kampagne mit Messi, Pogba, Sancho und Co

© PepsiCo Jadon Sancho, Lionel Messi, Shanice van de Sanden und Paul Pogba sind die Stars der Pepsi-Kampagne

Ein bisschen mehr Leichtigkeit könnten wir in Zeiten des andauernden Corona-Lockdowns und der aktuellen Sorge vor einer dritten Welle aufgrund der Virusmutationen wohl alle gut gebrauchen. Genau dieses Gefühl schreibt sich Pepsi jetzt in einer neuen globalen Kampagne auf die Fahnen: #ForTheLoveOfIt heißt der bunte und lebensfrohe Auftritt, in dem die Limonadenmarke mit reichlich Starpower aufwartet und auf mehrere prominente Fußballtestimonials setzt.