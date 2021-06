© Forrester Research Shirley Macbeth, die CMO von Forrester Research

Beim Ausbruch der Pandemie gehörte die Werbebranche zu den ersten Wirtschaftsbereichen mit massiven Umsatzeinbrüchen. Doch jetzt kommt Forrester Rersearch in einer Studie zum Ergebnis, dass sich zumindest das Standing der CMOs in der Krise deutlich verbessert hat. Im Interview mit HORIZONT verrät Forrester-CMO Shirley Macbeth, wie sich die Marketingagenda im vergangenen Jahr weiterentwickelte und was das für das Marketing des Marktforschungsinstituts bedeutet.