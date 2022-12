© IMAGO / Fotostand BMW belegt im Forbes-Ranking der internationalen Top-Arbeitgeber unter deutschen Unternehmen den ersten Platz

Immer mehr Arbeitnehmende stellen ihre Job-Konditionen in Frage und kündigen ihr Arbeitsverhältnis. Der Grund für das fortschreitende Phänomen der "Great Resignation" sind die veränderten Ansprüche an eine gute Work-Life-Balance, eine angemessene Bezahlung und vor allem an die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit. Unternehmen kommen gerade aufgrund des akuten Fachkräftemangels nicht umhin, sich auf diese Entwicklung einzustellen. Helfen könnte dabei ein Blick auf die Strategien der "World's Best Employers", die Forbes zum sechsten Mal ermittelt hat. Unter den Top 50 finden sich auch zehn deutsche Unternehmen.