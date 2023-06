Rapper Apache 207, der vor allem bei der jungen Generation beliebt ist, bewirbt in einer neuen Kampagne von Sony einen mobilen Lautsprecher. Das zugehörige atmosphärische Werbevideo zeigt, wie Musik als eine Art gemeinsame Sprache die unterschiedlichsten Menschen verbindet.

Der deutsche Musiker Apache 207 ist das Gesicht einer neuen Kampagne von Sony Audio. Die Kampagne bewirbt einen kabellosen Lautsprecher der Marke mit dem Slogan "For the Music". Das Werbevideo mit dem Künstler ist mit seinem neuen Song "Ein letztes Mal" unterlegt. Gemeinsam mit Udo Lindenberg und dem Song "Komet" stand Apache 207 zuletzt für 15 Wochen an der Spitze der deutschen Charts.

Der 25-jährige Künstler, dessen bürgerlicher Name Volkan Yaman ist, wurde in Deutschland vor allem mit den Songs "Roller" und "200 km/h" bekannt. Das Musikmagazin Rolling Stone beschreibt seine Lieder als "Mischung aus Straßenrap und poppigem Gesang". Laut Sony Deutschland wird die Kampagne bis September in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgespielt. "Sony hat die Art, wie wir Musik hören, in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet. Es ist eine große Ehre, mit einer so etablierten Marke zusammenzuarbeiten", sagt Apache über die Kooperation.