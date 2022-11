So inszeniert Heimat den Boykott der Fußball-WM in Katar

Die diesjährige Fifa Fußball-WM in Katar ist aufs Engste mit dem Leid von Arbeitsmigrantinnen und -migranten verknüpft. Auf deren Schicksal machen nun mehrere gemeinnützige Vereine aufmerksam und haben ein klares Ziel formuliert: Der „Football Blackout for Human Rights“ ist erreicht, wenn das Viertelfinalspiel am 10. Dezember von so wenigen Menschen wie möglich angesehen wird. Unterstützt werden sie dabei von Heimat Berlin.