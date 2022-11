"Ich bin mir sicher, dass uns eine Raketen-WM bevorsteht " , sagte kürzlich ZDF-Werbechef Hans-Joachim Strauch den übertragenden Sendern trotz aller Kritik am Gastgeberland Katar sehr gute WM-Quoten voraus. Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel ist angesichts doch recht ordentlicher Einschaltquoten absehbar, dass die Aufrufe, das Mega-Event generell zu boykottieren, nur bedingt fruchten. Realistischer ist da schon der Boykottaufruf "Football Blackout for Human Rights", der die WM wenigstens am 10. Dezember zum Internationalen Tag der Menschenrechte von den TV-Bildschirmen verbannen soll. Die von Heimat Berlin entwickelte begleitende Kampagne geht nun in die heiße Phase.